Guinée : la cinglante réplique d’Alpha Condé à Cellou Dalein

En Guinée, la campagne électorale comptant pour la présidentielle du 18 octobre prochain se poursuit. A la faveur de son premier meeting animé, ce samedi 10 octobre 2020, le président sortant et candidat à sa propre succession, Alpha Condé a répondu aux attaques de son principal challenger, Cellou Dalein Diallo.

Lors de ses dernières sorties, l’opposant Cellou Dalein Diallo et candidat au prochain scrutin présidentiel accuse, le président sortant Alpha Condé, d’être physiquement et mentalement affaibli.

«Avec son âge, il n’a plus la capacité physique et intellectuelle d’exercer cette fonction exigeante de président de la République… Donc, je pense qu’il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité dus à un ancien président…», a-t-il déclaré.

Comme on pouvait s’y attendre, Alpha Condé n’a pas tardé avant de réagir à ces déclarations de l’opposant. «On connaît le travail que Cellou a fait dans ce pays. Conté avait dit à ses ministres et Premiers ministres, que c’était à eux de développer le pays, puisque lui n’était pas instruit. On connaît ce qu’ils avaient fait : leurs parents envoyaient des conteneurs, des sacs de riz sur lesquels il était écrit présidence, ils ne payaient pas de taxe. Cellou même avait des camions citernes. C’est eux qui ont mis le pays en retard», a répliqué.

Et de poursuivre : «Bâ Mamadou, Siradiou et moi étions tous opposants, alors qu’eux, le président Conté avait fait d’eux des ministres ; mais, ils ont volé de l’argent. Conté aussi les a maudits en disant que personne d’entre eux n’aura le pouvoir ici. C’est ce qui les suit. Cellou dit partout que je suis malade et que je ne peux même pas marcher ; mais, est-ce vous l’avez vu marcher ? Même quand le vent souffle, il peut tomber».