Grosse polémique sur les ex Miss Côte d’Ivoire : Ricko Amaj révèle avoir eu des relations avec chacune d’elles

Queen B’s est désormais en partenariat avec le plus grand réseau mobile d’Afrique, MTN, sur une nouvelle application baptisée Bonang Matheba’s World.

Bonang a partagé la nouvelle dans une annonce vidéo sur ses pages de médias sociaux. «Excitée de rejoindre la famille MTN … 780 000 personnes, et comptant… bienvenue dans le monde de Bonang… maintenant disponible sur le plus grand réseau d’Afrique», a-t- elle sous-titré l’annonce vidéo.

Excited to be joining the @MTNza Family…🥳😍🥂 780k strong, & counting…welcome to Bonang’s World…👑🐝 now available on Africa’s Largest Network – https://t.co/89CsiFrFHS pic.twitter.com/fXS1BxrHJK

— Bonang Matheba 👑 (@bonang_m) November 17, 2020