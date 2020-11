Gros scandale du moment : Aya Nakamura victime de violences conjugales

Depuis la sortie officielle de nouveau albums «Aya», la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura ne fait qu’enchaîné les interviews. Récemment elle a fait une grande révélation sur sa vie privée qui semble affolé la toile.

Impossible de passer à côté du phénomène Aya Nakamura. Un succès qui dépasse nos frontières. La chanteuse a su s’imposer dès la sortie de son premier album grâce à son style unique et à ses mélodies entraînantes.

La chanteuse qui fait actuellement la urne de tout les médias sociaux grâce au succès qu’enrégistre son dernier album s’est dernièrement confié à L’Obs où elle eu à évoqué sa carrière mais également sa vie privée.

Il s’est avéré que la chanteuse a été victime de violences conjugales. Pour rappel, en 2019, alors que la chanteuse s’est séparée du rappeur Niska, le blogueur Aqababe révélait sur les réseaux sociaux :

«Voici la vraie raison de pourquoi Aya Nakamura et Niska ne sont plus ensemble. Niska frappait Aya pour un oui ou pour un non. Elle encaissait, prenait sur elle jusqu’au jour où elle a craqué et a décidé de le quitter. Il dévoilait au passage des photos du visage tuméfié de la chanteuse».

Même si elle ne nomme pas son ex, Aya Nakamura a néanmoins confié à L’Obs lors de son interview : «Je n’ai pas porté plainte. Peut-être qu’à ce moment-là, j’étais faible mentalement. C’est pas que j’avais honte, mais j’étais en mode waouh, je pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi».

Aussi, Aya Nakamura avoue avoir connu des «coups durs dans sa jeunesse» mais préfère ne pas en dire davantage. Elle a su faire sa place et ce, notamment grâce à son mental. D’ailleurs, lors de l’entretien pour le magazine L’Obs, en vente dans les kiosques depuis le jeudi 26 novembre 2020, la chanteuse a confié :

«On dit que je suis hautaine, que je me la pète. My God. Moi je vois ça comme de l’assurance. Dans le milieu de la musique, on est entouré de garçons. Il faut beaucoup de mental. Je ne vois pas beaucoup de femmes. Pas d’ingénieuses du son, mais des ingénieurs. Pas de mixeuses, mais des mixeurs. Pas de DJettes mais des DJ».

Et c’est ce mental qui lui a permis de se faire un nom et de surmonter également les épreuves dans sa vie privée. Et aujourd’hui, la chanteuse semble être plus épanouie que jamais, aussi bien professionnellement que personnellement.

Elle est désormais en couple avec son producteur, Vladimir Boudnikoff, une histoire d’amour qu’elle n’a pas hésité à officialiser sur les réseaux sociaux. En espérant que la chanteuse ait enfin trouvé son prince charmant.