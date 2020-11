Grande révélation sur les secrets jamais révélés sur la situation en Côte d’Ivoire : Le Général Makossso donne rendez-vous à ses abonnés

L’influenceuse ivoirienne, Emmanuella Kéita a fait grimper la température sur Instagram cette début de semaine. La sublime a dévoilé sa plastique de rêve sur la plateforme d’images et fait vibrer le cœur de ses followers.

Ambassadrice de l’émission Story of my life, et référence de beauté Emmanuella Kéita possède un corps de rêve qui fait saliver ses admirateurs. Très active d’ailleurs sur les réseaux sociaux, l’influenceuse et femme d’affaires n’hésite pas à exposer ses charmes, de quoi titiller ses abonnés.

Ce début de semaine, la jeune femme a fait vibrer ses followers par sa sublime plastique de rêve sur Instagram. En effet, elle a partagé une photo d’elle sur la plateforme sur laquelle elle donne gros plan sur sa poitrine.

On peut la voir, la poitrine légèrement couverte par un soutien-gorge qui soutenait à peine sa sublime paire de seins. Quant à la taille, elle était bien maintenue par un corset, cette espèce de gaine baleinée en tissu résistant de couleur noire.