Grande avancée dans la mode ivoirienne : la robe de Vitale au Primud fait sensation sur la toile

Vitale a impressionné bon nombre de participants de la grande soirée du Primud avec sa tenue. Sacrée meilleure artiste féminin Coupé-décalé lors du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé Décalé 2020 sa robe retient plus l’attention que le prix obtenu.

Les États-Unis ont les Grammy Award qui déroulent le tapis rouge aux célébrités américaines qui y exposent leur arsenal vestimentaire. Quant à la Côte d’Ivoire, elle a le Prix des musiques urbaines dénommé PRIMUD qui accueille aussi des invités de marque.

Cette année, les célébrités ont encore sorti le grand style sur le tapis rouge. Et la fameuse robe portée par la chanteuse Vitale n’arrête pas de troubler les esprits depuis son apparition. Couture spéciale, cette tenue était digne d’une soirée hollywoodienne.

Quel styliste se cache derrière cette couture exceptionnelle? Selon des sources concordantes, tout à commencé le 2 octobre dernier quand Vitale recherchait sur sa page Facebook les services d’un styliste.

Ce dernier avait la lourde tâche de lui coudre une robe qu’elle devra arborer lors des PRIMUD 2020. L’appel lancé, plusieurs stylistes se sont empressés de proposer des croquis à l’artiste chanteuse. Et à cet exercice, c’est bien le croquis proposé par le styliste ivoirien Levy Tano qui a conquis les envies mode de la Star.

Il a fallu au styliste Lévy Tano près de 168 heures de travail pour la couture de cette robe. En effet, la robe au style particulier se présente avec deux matières à savoir le coton et le polyester. Le tout est surpiquée d’un million de feuilles de paillettes catadioptrique.

Cette robe sirène gantée et masquée a été sans risque de nous tromper la grande attraction du Primud 2020. Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette robe conviendrait bien à une silhouette plus svelte car elle s’est avérée pas trop adaptée au physique de Vitale.

Pour le reste, Vitale a marqué un grand point lors de ces PRIMUD. Mais elle n’était point le seule à être attirantes à cette soirée. Strass et paillettes, costumes atypiques uniquement cousus pour l’occasion, les stars étaient parées de la tête au pied.

Cependant certains looks ont déçu les internautes, d’autres ont émerveillé. Il faut dire que le tapis rouge du Primud est une véritable avancée sur laquelle les stylistes doivent s’appuyer pour la promotion de la mode ivoirienne, surtout cette année ou les stars ont mis la barre très haut en innovant dans les tenues.

Les artistes et acteurs ouvrent davantage l’horizon de la mode ivoirienne en la valorisant et en incitant le plus grand nombre à s’intéresser à cet aspect de notre culture.

Vu l’allure des choses, il faut croire que le primud s’annonce une soirée de bataille vestimentaire et c’est le meilleur top départ pour un considérable changement de mentalité pour certains qui pensent que la mode n’est pas nécessaire.

«Primud 5 ans, Subvention d’État Zéro francs. Maison offerte, voiture, festival entièrement gratuit, cachets de 70 artistes payés, chaque année grande visibilité apportée à notre pays. Kora 2012 subvention un ou deux milliards. Laissez nous battre pour notre culture», écrivait Molare, organisateur de l’événement.

Félicitations à tous les acteurs de la culture ivoirienne, comme dit Kerozen dans la chanson «Abidjan il y a de vrais bosseurs». Nous espérons voir aussi le pagne mis en valeur dans les éditions à venir.