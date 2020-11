Grand P : le mari de Eudoxie Yao recherche activement Fally Ipupa : la raison

La rappeuse américaine ne rebrousse pas chemin. Et sur ce coup, elle est bien décimée avec Joe Biden. Raison pour laquelle elle s’est levée tôt le jour de vote pour aller déposer sûrement un bulletin dans l’urne contre Donald Trump.

Il est cinq heures du mat, Cardi B s’est déjà réveillée. En direct de son lit sur son compte Instagram, on découvre une star pas super contente de se réveiller aussi tôt.

Mais l’artiste semble plus motivée que jamais : elle veut voir Joe Biden élu à la place de Donald Trump. Et l’objectif est lucide : mettre Donald Trump out de la maison blanche. Donc elle va voter !

Elle s’affiche donc en pyjama pour se rendre au bureau de vote. Un petit temps plus tard, elle publie une deuxième vidéo. On la retrouve ainsi dans sa voiture, juste après sa sortie de l’isoloir. Là, elle semble ravie d’avoir accompli son devoir civique et de sa manière !

Ensuite, elle mobilise ses fans et abonnés à aller voter comme elle et ceci sans crainte. Car, à cause la Covid-19, la population s’est montré un peu inquiète. Mais elle les rassure «tout se passe très bien», a-t-elle dit.

Alors, qui des deux entre Biden et Trump sera le président des USA pour les quatre prochaines années ? Cardi B a fait sa part, les Américains connaissent aussi sa préférence… Et elle, espère avoir aussi convaincu ses fans pour avoir gain de cause.

Reste à savoir si ce qu’elle souhaite pour la maison blanche sera sera t-il confirmé après délibération des résultats !