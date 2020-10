Golden Boy : la liste des 20 finalistes est désormais connue !

Au micro de RMC Sport, Mathieu Valbuena s’est prononcé sur un Neymar Junior peu étincelant qui n’atteint pas encore la taille de Pelé ou de Ronaldo. Selon lui, le Brésilien doit encore gagner des titres de renoms.

Avec 64 réalisations en 103 sélections, Neymar Junior fait parler de lui avec la Seleçao. Sa prestation masterclass, l’a permis de suivre Pelé au classement, ce qui a épaté Ronaldo qui n’a pas loupé l’occasion de l’encenser. Mais au vue de Mathieu Valbuena, la star brésilienne doit devoir encore beaucoup se battre.

«Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c’est de gagner des titres majeurs. Il n’a gagné qu’une Ligue des Champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final 8, il n’a pas été performant quand on l’attendait, surtout en finale où il n’a pas été bon du tout (face au Bayern Munich). Il est très loin, à des années-lumières de Pelé et de Ronaldo. Il brille en ligue 1, mais on n’attend pas de Neymar qu’il brille en Ligue 1. S’il veut se rapprocher de ce genre de joueurs, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans des gros matches», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.