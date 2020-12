Gims : le rappeur se dévoile sans ses lunettes de soleil (photos)

Ce vendredi 11 décembre, Gims a posté plusieurs photos de lui sans ses lunettes de soleil. Mais un détail inattendu a particulièrement surpris les internautes.

Récemment, Gims était l’invité de Pascal Nègre sur RFM afin de faire la promotion de son dernier album intitulé Le Fléau et le chanteur de 34 ans a vivement taclé les réseaux sociaux. «Je préfère Instagram, c’est coloré et c’est beau. Twitter, c’est agressif ! Ils sont méchants un peu sur Twitter. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je regarde un peu ce qu’il se dit, quand on balance une photo, un son, quelque chose… On regarde les commentaires… C’est un fléau les réseaux ! Il faut savoir gérer les réseaux sociaux parce que c’est 50/50 donc doucement avec les réseaux», avait-il déclaré.

Si le chanteur est connu pour ses nombreux succès, ce dernier ne quitte jamais ses lunettes de soleil. Une singularité qui interroge. «Ca fait parti intégrante de moi maintenant. Je ne me vois pas sans, le public ne me voit pas sans. Donc c’est mieux de les garder (…) On peut dire que je passe incognito (sans mes lunettes). C’est tout l’intérêt», nous a-t-il récemment expliqué.

Ce vendredi 11 décembre, Gims a posté une photo de lui sur Instagram où il apparait sans ses lunettes de soleil mais avec les yeux floutés ! Des clichés qui ont particulièrement surpris les internautes. «J’aime pas trop ces photos la elle font peur», «alors voir qu’est ce qu’il y a sous les lunettes noires reste impossible, Un jour peut-être on aura le droit de voir ces yeux, Le mystère demeure, On peut voir tes yeux Gims, Pourquoi tu nous caches ces yeux depuis maintenant une décennie», peut-on lire dans les commentaires. Le mystère reste donc entier, et l’interprète de Jusqu’ici tout va bien s’amuse à brouiller les pistes autour de ses yeux.