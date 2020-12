Gims : le rappeur déclare que le retour de la Sexion d’Assaut va être «Énorme»

Gims a parlé de son dernier album et de plus encore. En interview à la radio, il a évoqué le retour de la Sexion d’assaut… Vendredi dernier, Gims a fait son grand retour dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming en publiant son nouvel album Le Fléau – plus de deux ans et demi après Ceinture noire, un opus gargantuesque certifié disque de diamant par le SNEP.

Actuellement en pleine promotion, il a fait un crochet par la matinale de M Radio pas plus tard que ce mercredi 9 décembre. Si la plupart des questions ont tourné autour de sa dernière sortie, les animateurs ont tenté de lui tirer les vers du nez concernant le retour imminent de la Sexion d’assaut.

Le fameux groupe qui a marqué son époque a en effet donné rendez-vous à son public ce vendredi 11 décembre. Voici comment GIMS a parlé de cet événement : «Sexion d’assaut revient. Ça va être énorme. Mais il faut attendre demain… » Frustré, il aurait aimé en dire plus. «J’ai envie de vous le dire mais vraiment. J’ai vraiment envie de vous le dire. J’ai envie mais je vais me faire taper dessus. Ils vont me frapper les autres, ils sont beaucoup.»