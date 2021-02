Gianinna Maradona a lancé une forte accusation et a posé des questions sur le «sans partition» à la télévision

L’interprète de «Faithful Dog» continue de promouvoir les vêtements de sa nouvelle collection de vêtements inspirée du Super Bowl 2020.

Shakira est une artiste qui a montré pendant des années qu’elle possède un talent incomparable. Depuis sa création, elle a conquis des millions d’adeptes avec sa voix mélodieuse, réussissant à devenir l’une des artistes les plus influentes du moment.

Ces derniers jours, Shakira a subi une cure de jouvence qui a laissé tous ses followers amoureux. Eh bien, dans sa tentative de teindre ses cheveux en rose, il les a laissés dans un ton rouge. Rappelant ainsi ses débuts avec l’album «Where are the thieves». Il ne fait aucun doute que ce nouveau look la rend plus radieuse et plus jeune.

Au fil des années, Shakira s’est réinventée musicalement et a surpris tout le monde avec son single «Girl Like Me» en compagnie des Black Eyed Peas. Cette chanson a été un grand succès, car à peine deux mois après sa sortie, elle compte plus de 240 millions de vues sur YouTube.

Les succès pour l’interprète de la chanson «I like you» se poursuivent, puisque récemment le partenaire de Gerard Piqué a partagé une vidéo à travers les histoires du petit réseau de caméras, où il fait la promotion de certains vêtements de sa nouvelle collection de sportswear, inspirée du Super Bowl 2020, vêtements en blanc, rouge, noir et or.

Rappelons que l’année dernière Shakira faisait partie de l’événement du Super Bowl, où elle débordait de talent en compagnie de Jennifer López, réussissant à créer un duo explosif en compagnie de J Balvin et Bad Bunny.