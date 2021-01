Ghana : les députés se livrent à une scène incroyable lors du choix du président ( vidéo)

Au Ghana, le parlement a été le théâtre d’une scène de bagarre entre les députés de l’opposition et ceux de la mouvance. C’était à l’occasion de la désignation des membres du bureau de la 8è législature.

Le peuple ghanéen a vécu de la nuit du mercredi à jeudi à une scène qui sort de l’ordinaire. Une bagarre a éclaté entre les parlementaires de l’opposition et de la mouvance lors de l’installation des membres du bureau de l’Assemblée nationale. Ces derniers se sont livrés à une course poursuite à travers le parlement. Il a donc fallu l’intervention de l’armée pour ramener le calme et achever l’élection du Président de l’institution.

En effet, la tension est montée d’un cran au moment du dépouillement après le vote pour le choix du président du parlement. Un élu du parti au pouvoir, NPP a tenté de s’emparer de l’urne contenant les bulletins de vote, sentant donc venir l’échec de son parti pour le contrôle du perchoir. Ce dernier sera pourchassé à travers l’hémicycle. Il ressort des images abondamment relayées sur les réseaux sociaux que l’Assemblée nationale a été très tôt transformée en un lieu de désordre.

A la fin, le parti au pouvoir, le Nouveau parti patriotique (NPP) perd la présidence du parlement qui a été arrachée par l’opposition. Il s’agit du Congrès national démocratique (NDC) de John Dramani Mahama.