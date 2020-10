Ghana : Ama Serwaa Dufie, la femme policière qui fait rêver

Caïd du mouvement politique Générations et Peuples Solitaires (GPS), Soro Kigbafori Guillaume a tenu à mettre en garde la classe politique ivoirienne sur la présidentielle ivoirienne à venir.

Le lundi 19 octobre 2020 soit à douze petits jours de la présidentielle ivoirienne, Soro Kigbafori Guillaume, l’ex premier ministre ivoirien s’est de nouveau exprimé sur l’univers politique ivoirien et sur le scrutin présidentiel à venir au parlement européen.

Ainsi, il s’est attelé à faire une déclaration forte sur le déroulement de l’élection présidentielle ivoirienne prétextant qu’elle ne doit se tenir sous aucun prétexte. Il affirme également être prêt à tout mettre en œuvre pour stopper le désir du troisième mandat présidentiel anticonstitutionnel d’Alassane Ouattara

«Si Dramane s’entête à faire les élections le 31 octobre, nous savons ce que nous allons faire pour le lui empêcher! Dans tout les cas Il n‘y aura pas élection le 31 Octobre, Madame vous avez ma Parole.» A ainsi prévenu ce dernier.

Pour rappel, Soro Kigbafori Guillaume est l’une des figures de proue de l’Opposition ivoirienne. Il estime à l’instar des autres leaders politiques de cette Opposition que les conditions ne sont pas réunies pour qu’il y ait une élection présidentielle démocratique, inclusive et transparente.

Cela dit, Soro Kigbafori Guillaume arrivera-t-il à atteindre son but et freiner Alassane Ouattara ? L’avenir nous en dira plus.