Getafe – Barça : les compos probables !

Sur la chaîne l’Équipe, Marc Madiot a expliqué que les coureurs étaient mieux protégés sur la course qu’en-dehors.

«À partir du moment où l’on est dans une bulle sur le Giro, que l’on fait des tests, on est mieux protégé que quand on est à la maison. Quand j’ai terminé le Tour de France et que j’ai repris une vie normale en sortant comme tout citoyen, j’étais plus en danger. J’étais plus en danger en allant acheter du pain ou en croisant mon voisin ! Tout ce qu’on raconte là, pour moi, ce sont des balivernes. On est mieux protégé quand on est coureur ou membre d’encadrement d’une équipe». Son sprinter, Arnaud Démare, a déjà gagné 4 étapes sur le Tour d’Italie.