Georgina Rodríguez : photos de ce qu’elle était avant de rencontrer Cristiano Ronaldo

Une fois de plus, la talentueuse Beyoncé nous montre ses charmes avec une tenue totalement noire.

Faisons un peu d’histoire et rappelons-nous que les débuts de Beyoncé se sont reflétés sur l’écran du film avec le film «Austin Powers in Goldmember». Un an plus tard, il fait ses débuts dans la musique avec un album intitulé «Dangerously in Love».

Grâce à son talent, Beyoncé est devenue l’une des femmes les plus célèbres de la planète. Elle a également eu un impact significatif sur la mode, devenant l’une des femmes les plus suivies au monde.

La chanteuse de la chanson «Bady boy» a partagé un carrousel de 3 photos il y a quelques heures sur son compte officiel sur Instagram. En eux, vous pouvez voir qu’elle présente une robe noire courte qui correspond à un blazer du même ton et des talons aiguilles.

La voix de «crazy in love» accompagnait sa publication du message suivant, «MALIBU BEY 🏝», indiquant qu’il s’agit de l’un des nouveaux vêtements de sa ligne de vêtements «Ivy Park». Cette nouvelle collection comprend des vêtements de sport idéaux pour aller à la plage.

Il y a également 2 jours, Beyoncé a partagé une vidéo dans laquelle elle annonce sa collaboration avec la célèbre marque de sport Adidas, qui sera disponible sur le marché à partir du 19 février sur le site officiel de cette marque. Alors que le lendemain, il sera disponible dans certains magasins du monde entier.