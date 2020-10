Georgina Rodríguez : la chérie de Cristiano Ronaldo n’en finit plus d’enflammer la toile et Insta !

Georgina Rodríguez n’en finit plus d’enflammer la toile ! Aujourd’hui, elle s’affiche plus sexy que jamais en tenue Louis Vuitton.

En effet, Georgina Rodríguez affole Instagram à chaque nouveau post ! Et pour le plus grand bonheur des fans, la belle adore nous partager son quotidien de tous les jours !

Comme à son habitude, Georgina Rodríguez nous partage donc sa journée d’hier en story instagram et en post ! Réalisant un tournage pour la marque Alo Yoga, la star ainsi va mettre en avant les tenues de cet e-shop tendance !

Spécialisé dans les tenues de Yoga, cette nouvelle marque du moment est alors décrite de la sorte ! «Nous diffusons des mouvements conscients et amenons le yoga au-delà du studio et dans la rue.»

Georgina Rodríguez nous a donc partagé plusieurs photos d’elle sur le tournage. Plus sublime et sexy que jamais, elle a ravi la toile et ses milliers d’abonnés sur Instagram !

Sur son dernier post Instagram, on voit donc la belle prendre la pose sur le tournage ! Portant une veste Louis Vuitton, elle a aussi le sac à dos iconique de la marque à ses pieds.

Portant aussi une tenue Alo Yoga, son short orange fait déjà l’unanimité sur la toile. Elle commente alors «Bonjour ☀️ Une autre journée de tournage 📸 #blessed #work look @aloyoga 🍊

