George Clooney : le rôle de l’acteur dans «Minuit dans l’univers» a failli lui coûter la vie

Juste avant de se rendre sur le tournage du film ‘Minuit dans l’univers’, George Clooney a été hospitalisé suite à une perte de poids trop drastique.

Après avoir perdu 13 kilos en très peu de temps, George a effectivement commencé à ressentir de violentes douleurs à l’estomac et a été informé qu’il souffrait de pancréatite, une condition qui peut parfois s’avérer fatale.

Dans une interview accordée au Mirror, la star a confié : «Je pense que j’essayais de perdre du poids trop rapidement et que je ne prenais probablement pas soin de moi.»

George se sentait encore très faible en sortant de l’hôpital, ce qui lui a compliqué la tâche sur le tournage du film. «Il m’a fallu attendre quelques semaines avant d’aller mieux» a-t-il partagé.

«Et ça n’est pas idéal pour un réalisateur car j’avais besoin d’énergie. Nous étions sur ce glacier en Finlande, ce qui a rendu le travail beaucoup plus complexe. Mais cette expérience m’a certainement aidé pour le personnage. Ce projet est plus grand que tout ce que j’ai fait auparavant et c’était un véritable défi. Mais, vous savez, c’était amusant.»

«Minuit dans l’univers» est le septième film de George en tant que réalisateur et réunira également les acteurs Felicity Jones et David Oyelowo.

George y incarnera le personnage principal, Augustine, un scientifique qui travaille seul dans l’Arctique et essaye d’entrer en contact avec des astronautes qui tentent de revenir sur Terre. Le film sortira le 23 décembre prochain et sera directement disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix.