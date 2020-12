Général Camille Makosso : la date de l’inhumation de son épouse Tatiana, enfin révélée

Le gouverneur de l’État d’Osun, Adegboyega Oyetola, a déclaré qu’il avait reçu une vision de Dieu selon laquelle il serait gouverneur bien avant de rejoindre la course.

Il a dit cela en s’adressant à une congrégation lors d’un service organisé pour commémorer le deuxième anniversaire de son administration à l’Église chrétienne rachetée de Dieu, siège de la province d’Osun 1, à Osogbo, dimanche.

Oyetola a expliqué qu’après la rencontre divine qu’il avait eue dans son rêve, il ne pouvait se souvenir que de la dernière ligne de la chanson qui lui avait été révélée.

Il a dit: «Je ne suis généralement pas celui qui voit des visions mais à deux reprises, j’ai eu une étrange rencontre. Imaginez le fils d’un imam, recevant une chanson chrétienne dans un rêve. C’était ma rencontre.

«Tout ce dont je me souvenais à ces deux occasions était la dernière ligne de la chanson qui disait ‘IleriOluwa ni lati se’. En dehors de ce rêve, je n’avais jamais entendu la chanson auparavant. Lorsque l’impression était lourde dans mon cœur, j’ai appelé un de mes amis pour lui poser des questions sur la chanson, et il m’a dit que la chanson était la piste 2 de l’album de Timi Oshikoya.

«Il est sorti et m’a acheté l’album et aussitôt j’ai commencé à écouter le morceau, ma conscience s’est rétablie et j’ai alors compris ce que Dieu me disait. Cette révélation a continué à me donner confiance dans la victoire chaque fois que je suis confronté à des batailles juridiques et politiques depuis que je suis devenu gouverneur.

Plus tôt dans son sermon, le pasteur Joshua Olujinmi a exhorté le gouverneur à rester concentré et à toujours s’efforcer de servir l’humanité à travers des politiques qui changent la vie.