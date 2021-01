«Garder Messi serait la meilleure nouvelle pour le club, mais…»

Le Paris Saint-Germain a repris le championnat ce mercredi avec un défi à relever contre Saint Étienne qui s’est soldé sur un nul (1-1). Après la rencontre, Marquinhos a livré ses impressions sur Telefoot.

«Pas facile, ici c’est toujours compliqué avec beaucoup d’engagement. On savait que c’était une équipe compliquée à manœuvrer qui a bien resserrer sur le milieu. On a essayé de créer, de faire des animations. C’est le début d’une nouvelle étape pour nous.»

«Il faut continuer à travailler et s’adapter au nouveau système du coach. Quand tu es mené, il faut pousser. Ils ont essayé de contrer plusieurs fois, on a perdu quelques ballons et ils ont marqué. C’est toujours plus difficile quand il faut courir après le score. Il y a eu quelques difficulté dans le jeu mais il faut qu’on s’améliore très rapidement avec la nouvelle organisation», a expliqué le capitaine du PSG.