Gabon – Bénin : voici les XI officiels du Bénin sans Saturnin Allagbe

Le tacticien des écureuils du Bénin a enfin dévoilé ses onze joueurs avec lesquels il va débuter la rencontre contre le Gabon.

Michel Dussuyer pour ce match amical a décidé de faire sans le nouveau portier de Dijon FC. Saturnin Allagbe va débuter sur les bancs laissant la main à Fabien Farnolle.

Dans le secteur défensif, le manager des béninois a préféré faire avec, Olivier Verdon, Khaled Adenon et Cédric Hountondji pour servir de blocus aux attaquants gabonais.

Dans le milieu, Sessi d’Almeida va alimenter l’entrejeu béninois et sera épaulé de Youssouf Assogba, Jordan Adeoti et Emmanuel Imorou. Qui vont tous à la fois nourrir Jodel Dossou, Cébio Soukou et l’attaquant axial de Stade Brestois, Steve Mounié.

La rencontre commencera à 16h à Lisbonne. Bonne chance à nos ambassadeurs !