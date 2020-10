France – retour au confinement : certains championnats de football suspendus !

Suite à la décision prise par la Présidence de la République Française, la Fédération Française du Football par le biais d’un communiqué officiel a suspendu certains championnats.

Communiqué officiel de la FFF :

«À la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre», écrit notamment la FFF sur le communiqué en question.

«Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette décision. Les matchs pourront donc se jouer, à huis clos», est-il précisé.

L1/L2 – Malgré le confinement, les compétitions professionnelles peuvent continuer

Enfin, les rencontres internationales ne sont quant à elles pas impactées. «Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France Féminine et des Espoirs sont également maintenues. Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette épidémie».