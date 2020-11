France – Portugal : Didier Deschamps parle d’une victoire méritée avec beaucoup de solidarité

La France a rempli son devoir lors de son duel contre le Portugal. Après le match, Adrien Rabiot (milieu de terrain des Bleus) a réagit au micro de L’Equipe TV.

«On devait se racheter par rapport au match de la Finlande, ou on n’a pas été bons et au dessus de tout. Là, c’était un match officiel. C’est plus facile de se motiver, mais on avait vraiment envie de bien faire. On s’est dit qu’il fallait bien entrer dans ce match. C’est ce qu’on a fait. On a été compacts défensivement. Devant, on aurait pu marquer mais on s’est créé beaucoup d’occasions. Après sur la fin, on a un peu subi, mais lors de ce genre de matches c’est un peu normal.

Mon positionnement ? J’étais à gauche dans un 4-4-2, mais étant donné que je ne suis pas un ailier de métier, j’étais beaucoup à l’intérieur du jeu. J’essayais de prendre le ballon et apporter devant. C’était aussi bien dans le replacement pour bloquer les milieux adverses. Ce n’est pas un rôle que j’ai l’habitude d’avoir, mais je suis content de l’avoir tenu. Et l’avoir bien fait.

C’est un rôle de différent de celui que j’ai en club, mais j’ai aussi des qualités pour jouer plus haut. Quand on est bons, on peut s’adapter partout. Je suis content de mon match et celui de l’équipe. Il y a un bon état d’esprit et on avait envie d’être tous ensemble, et montrer notre force. Notre force à l’extérieur. On est une équipe soudée, avec tout le staff. On a montré une bonne image de l’équipe de France.»