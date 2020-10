France : le chômage en forte baisse au troisième trimestre

Face à la difficulté de plus en plus accrue des Etats africains à mobiliser des ressources financières pour soutenir leur économie fortement bouleversée par la pandémie du coronavirus, la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale (ICRICT) invite à accélérer les modifications fiscales des multinationales basées sur le continent. Un pas qui permettra selon l’institution, de lutter efficacement contre les flux financiers illicites.

La légèreté des textes fiscaux dont continuent de bénéficier les multinationales basées à travers le monde et notamment en Afrique, n’est plus du goût de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale (ICRICT).

Et avec l’avènement du coronavirus qui a montré les limites des Etats à mobiliser les ressources financières, l’accélération des réformes en matière de fiscalité des multinationales s’impose.

Selon Léonce Ndikumana, professeur d’économie et directeur du programme de politique de développement africain à l’Institut de recherche en économie politique (PERI) de l’Université du Massachusetts Amherst, interviewé par l’«Agence Ecofin», la réforme de la fiscalité internationale des entreprises est urgente pour plusieurs raisons.

Pour lui, «premièrement, comme l’ont démontréla covid-19 et la crise économique qui a suivi, la capacité des gouvernements à intervenir et à protéger l’économie et la population de la crise, dépend essentiellement de leur espace budgétaire. Cela est déterminé principalement par le volume des recettes intérieures, et la soutenabilité de leur dette extérieure.

Deuxièmement, dans les pays en développement, de même que dans les pays développés, l’impôt sur les sociétés est une source importante des recettes publiques. Lorsque les entreprises internationales se soustraient au paiement des impôts, cela compromet gravement la capacité du gouvernement à mobiliser des recettes nationales.

Le FMI a estimé que les pertes fiscales annuelles des sociétés associées au transfert de bénéfices vers les paradis fiscaux dépassent 500 milliards de dollars, dont environ 200 milliards pour les pays en développement. S’ils étaient collectés, ces revenus pourraient contribuer grandement à combler les déficits de financement auxquels sont confrontés les pays en développement dans leurs efforts pour atteindre les objectifs du développement durable.

Troisièmement, une fiscalité des entreprises juste et efficace est une question de justice sociale. D’une part, ces entreprises utilisent des infrastructures et des services publics financés par les recettes fiscales ; il est donc juste qu’elles contribuent au financement de ces biens et services publics en payant des impôts appropriés.

D’autre part, il est injuste, voire immoral que les multinationales paient moins d’impôts que leurs employés. En fait, certaines des méga entreprises, en particulier les géants du numérique (Google, Facebook, Amazon) ne paient souvent pas d’impôts, alors que leurs employés n’ont aucun moyen de se soustraire à leurs impôts qui sont prélevés à la source».

L’apparente indifférence des institutions internationales

Ces influences négatives des multinationales sur l’économie mondialenotamment celle des Etats en développement, ne sont pas inconnues des institutions internationales, dont l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

D’après Léonce Ndikumana, «les multinationales exercentune influence substantielleà traversle lobbying politique sur la conception et la mise en œuvre des lois fiscales, faisant pencher la balance en leur faveur, leur permettant ainsi d’éviter «légalement» de payer des impôts appropriés.

Ainsi, les impôts sur les sociétés ont diminué au fil du temps. Par exemple, aux Etats-Unis, le taux d’imposition des sociétés a été réduit de 35% à 21% en 2018. Entre temps, l’impôt sur le revenu des particuliers a atteint 37% (le plus élevé est de 39,6%). Cela illustre l’inégalité de la charge fiscale qui pèse de manière disproportionnée sur les salariés par rapport aux propriétaires de capitaux».

Ainsi, en appelant à cette réforme, les membres de l’ICRICT visent à garantir que toutes les entreprises s’acquittent de leur part d’impôts et ceci, pour le bonheur des Etats.

Avec l’économiste Bénin