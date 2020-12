France : décès de l’ex-sélectionneur des Bleus, Gérard Houllier

Après Michel Hidalgo et Robert Herbin, c’est un nouveau grand nom du football français qui vient de passer de vie à trépas en 2020. Il s’agit de l’ancien sélectionneur des Bleus (1992–1993) qui est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 14 décembre 2020.

D’après plusieurs médias français qui ont rapporté l’information, Gérard Houiller s’est éteint, à l’âge de 73 ans, après avoir subi une opération de l’aorte la veille dans un hôpital parisien. Natif du Pas-de-Calais, l’illustre disparu fut ancien entraîneur du PSG ou de Liverpool. En effet, il a rejoint le staff du PSG pour la saison 1985-1986 qui remportera la même année son premier titre de champion de France. Il rejoindra ensuite la Fédération Française de Football où il sera, entre autres, l’adjoint de Michel Platini. Il remplacera ce dernier au poste de sélectionneur en 1992.

Gérard Houiller devient entraîneur de Liverpool entre 98 et 2004. Cette équipe remporte pas moins de quatre compétitions sur cette période, dont la Coupe de l’UEFA. De retour en France, il rejoint l’Olympique Lyonnais en tant que coach en 2005 et obtiendra avant son départ deux ans plus tard deux titres de champion de France.

Notons que c’est la troisième personnalité du football français qui s’en va en 2020, après Michel Hidalgo et Robert Herbin.