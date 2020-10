Football : programme de ce samedi pour les internationaux béninois !

Présent en conférence d’avant-match hier, à la veille de la réception de Huesca pour la 8e journée de Liga, Zinedine Zidane s’est exprimé sur l’état de forme de l’international Belge.

Blessé depuis des mois, Éden Hazard a enfin disputé ses premières minutes avec les merengues au cours de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach où il a fait son entrée à la 70e minute.

Après ce premier exercice, Zizou peut désormais compter sur son attaquant pour enfin former aussi son trio. Une situation qui doit forcément réjouir le tacticien tricolore qui a profité de la conférence de presse d’avant-match de ce samedi pour s’afficher.

«il s’entraîne bien tous les jours avec nous. Le plus important (dans ces situations, ndlr), ce sont ses sensations et elles sont bonnes. Quand ils se blessent (les joueurs, ndlr), c’est très compliqué parce qu’ils veulent être sur le terrain et profiter de ce qu’ils aiment. Les choses se compliquent quand ils sont dehors. J’espère que les autres blessés pourront rapidement être avec nous, tous ensemble.»