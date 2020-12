Football : «Messi n’a pas la passion du football»

La Vieille Dame pour le compte de la 10ème journée recevait l’équipe de Torino dans un match fou qui s’est soldée sur (2-1).

La Juve a été vite assommée par ses visiteurs. Dès les premières minutes, ils ont encaissé le premier but de la rencontre. C’était comme si le match n’allait pas être fructueux, mais ils ont su relever la pente.

Sur un corner mal renvoyé, le ballon revenait dans les six mètres sur Nkoulou qui ajustait Szczesny (0-1, 9e). Ensuite, la Juventus pensait égaliser juste avant l’heure de jeu par Cuadrado mais la VAR intervenait et annulait le but (57e).

Mais ils ne rendaient pas les armes et égalisait dans le dernier quart d’heure. Suite à un très bon centre de Cuadrado, McKennie seul dans la surface ajustait Sirigu de la tête (1-1, 78e).

Et ce n’est pas tout, les Turinois ont multiplié leur effort pour un second but. Cuadrado, encore lui, centrait pour Bonucci qui trompait Sirigu de la tête (2-1, 89e), score final. Grâce à cette victoire, ils ne sont qu’a trois points de AC Milan au classement général.