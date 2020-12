Football : la CAF inflige une amende de 6 millions Fcfa au Bénin

À en croire les informations du site «24 Heures au Bénin», le Bénin aurait écopé d’une amende de dix mille dollars US suite à une défaillance sécuritaire survenue lors de la rencontre Bénin-Lesotho.

Les Écureuils du Bénin pour le compte de la troisième journée des éliminatoires CAN 2021, disputé le 14 novembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, ont battu sur le fil l’équipe de Lesotho (1-0).

C’était une joie pour les béninois, mais qui n’est sans mauvaise nouvelle. En faite, le site 24 Heure au Bénin vient de nous informer que cette rencontre a accouché une grosse sanction pour le Bénin de la part de la CAF. Et de quoi s’agirait-il ?

En effet, «A la fin du match, les spectateurs Béninois ont envahi la main courante. Ils ont débordé les officiers de police déployés à l’une des portes et sont entrés dans les zones 1 et 2. Les responsables de sécurité étaient obligés d’appeler des renforts pour les faire évacuer», a écrit La CAF dans son adresse.

L’instance continentale a donc évoqué une défaillance sécuritaire et a pris par la suite une décision selon les statuts et règlements de la CAF. Ceci en vertu des articles, 82, 83.1, 83.2 et 151du Code Disciplinaire de la CAF.

Par conséquent, ce 6 décembre 2020, la Commission de Discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) a infligé au Bénin une amende financière de 10 000 USD (Dix mille dollars Américains) soit environ 6.000.000 ( Six millions) de Francs CFA. Une sanction lourde qui va corriger à l’avenir.