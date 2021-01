Florentino Perez et Zidane devancent le FC Barcelone et offrent 80 millions pour un crack en Bundesliga

La peine de sanction infligée à Edinson Cavani continue de jaser et n’arrête surtout pas de susciter l’ire des Uruguayens. Après la réaction d’un club local, c’est au tour du Syndicat des footballeurs (AFU) de réagir véhément face à cette sanction en accusant la Fédération Anglaise de discrimination.

Ce lundi, le syndicat des joueurs uruguayens a décidé de bondir sur la situation qui met leur compatriote dans une mauvaise posture. En effet, le jeudi 31 décembre 2020, Edinson Cavani a été lourdement sanctionné par la FA pour sa réponse en commentaire du 29 novembre 2020 : «gracias négrito».

Malgré qu’il s’est moult fois excusé, la FA l’a infligé une sanction de trois matchs. Ainsi, il sera absent sur la surface verte pour un bon moment tout juste pour avoir qualifié un ami.

La situation qui s’est rapidement répandue, n’a du tout pas plu les Uruguayens. D’abord un club local de la première division fustige sans vergogne la FA. Et ensuite, quelques jours plus tard, le syndicat des footballeurs composé de joueurs professionnels et amateurs masculins et féminins, réagit aussi via un communiqué.

«Loin d’être un acte de lutte contre le racisme, ce que la FA a commis est un acte de discrimination contre la culture et le mode de vie des Uruguayens», a déclaré l’AFU, dans son communiqué ce lundi.

«La sanction révèle une vision biaisée, dogmatique et ethnocentrique qui n’admet que la lecture que l’on veut imposer à partir de son interprétation subjective, particulière et exclusive», assure le syndicat.

Il souligne notamment que Cavani «n’a jamais commis un seul acte qui pourrait être interprété comme raciste», mais a utilisé «une forme d’expression courante» pour «se référer affectueusement à un être cher».

«Ce n’est pas seulement une personne qui a été condamnée, mais notre culture, notre mode de vie. C’est discriminatoire et raciste», conclut le syndicat, qui réclame la levée de la punition à l’égard de l’ancien buteur du PSG.