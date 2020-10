Financement public des partis : voici la clé de répartition des 1,5 milliards

On en sait davantage sur la clé de répartition des 1,5 milliards F CFA de financement public au titre de l’année 2020 accordé par le gouvernement au profit des partis politiques.

D’après les clarifications apportées sur une radio privée par Abou Boukari Adam Soulé, Commissaire de la Céna chargé du suivi des partis politiques, des études et de la conception des documents électoraux, la répartition des 1,5 milliards FCFA se fera de deux manières. Primo, 900 millions de francs Cfa sont prévus pour le financement des partis ayant obtenu des élus aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. Il s’agit de l’Union progressiste (Up), du Bloc républicain (Br) et de Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). Ces fonds seront, en effet, répartis en fonction du nombre de conseillers obtenus par chacune de ces formations politiques.

Secundo, les 600 millions restants sont destinés à financer les partis qui ont obtenu des députés à l’issue des élections législatives d’avril 2019. Cette cagnotte revient donc aux deux partis de la mouvance à savoir l’Union progressiste (Up) et le Bloc Républicain (Br). Elle sera répartie au prorata du nombre de sièges que chaque parti a obtenu à l’issue de ce scrutin.

A en croire le commissaire Abou Boukari Adam Soulé, les formations politiques concernées ont déjà produit à la Céna, tous les éléments lui permettant de faire la répartition des fonds.

Par ailleurs, d’autres séances de travail sont prévues avec le Ministère de l’économie et des finances et la Cour des comptes pour les questions de comptabilité et de reddition de comptes, avant l’effectivité de cette répartition.