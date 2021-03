FC Séville : Julen Lopetegui déçu de son élimination !

Vainqueur au match aller (2-0), le FC Séville a brillamment courbé l’échine ce mercredi soir au Camp Nou (3-0). Une défaite qui a coûté une élimination inopinée. Julen Lopetegui, entraîneur des Sevillans s’est montré très déçu.

«Nous vivons la partie la plus cruelle du football … Nous avons été éliminés lors de la dernière partie du match. Nous avons été réduits à dix et l’adversaire devait l’être aussi. Nous souffrons de la partie amère du football, nous devons nous relever et penser à au championnat. Nous sommes tristes mais fiers de l’effort de l’équipe», a-t-il souligné.