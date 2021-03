FC Porto : Pépé, touché par l’élimination de Cristiano Ronaldo en C1

Le FC Barcelone vient de dire au revoir à la Champions League 2020-21. Face à Paris Saint Germain ce mercredi soir, les catalans quittent l’aventure malgré le match nul (1-1).

Alors que les supporters s’apprêtaient à une remontada, celle ci n’a pas eu lieu. Le FC Barcelone a beau essayé plus que le match aller au Camp Nou, malheureusement la supériorité numérique au score a eu raison d’eux.

Au premier coup de sifflet, les hommes de Ronald Koamen se sont montrés très dangereux. Mais la chance sourira encore du côté des parisiens. Kylian Mbappé inscrit le premier but de la rencontre sur un penalty (31e).

Mais six minutes plus tard, Lionel Messi répond à l’attaquant français et égalise le but (37e). Le capitaine des catalans envoie une lourde bombazo en pleine lucarne à Keylor Navas devant la surface de réparation (1-1). Un but très magnifique !

Juste avant la pause, les visiteurs multiplient leurs efforts. Peu de temps après, Lionel Messi obtient une occasion franche qui pourrait être le deuxième but, mais La Pulga l’a manqué. Un penalty mal tiré (45e) que Navas a capté sans trembler.

Pour le reste, rien ne sera changé. Le score reste ainsi (1-1) et le FC Barcelone quitte la course car l’avantage revient aux parisiens avec un score global de (5-2).