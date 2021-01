FC Porto : Mamadou Ndiaye présente ses excuses à Pépé

Après l’altercation avec le défenseur portugais, Pepe, déclenchée par un simple coup de main d’après match, le joueur Sénégalais Mamadou Loum Ndiaye s’est excusé auprès du groupe du FC Porto et de son capitaine via les réseaux sociaux.

«Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans du FC Porto pour le malheureux incident survenu ce soir (lundi). Cela n’aurait jamais du se produire. Pepe est un grand frère pour moi et j’ai beaucoup appris de lui. Parfois, le désir de gagner un match provoque des choses malheureuses d’un côté ou de l’autre. J’ai toujours été un modèle de discipline et de dévouement dans le club et j’ai l’intention de le maintenir», écrit le joueur sur son compte Twitter.