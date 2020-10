FC Barcelone – Real Madrid : l’ouverture du score de Federico Valverde en vidéo

l’Ajax a fait sa journée ! En déplacement ce samedi sur le terrain de VVV-Venlo, le champion en titre, Ajax Amsterdam s’est montré très supérieur en laminant les locaux par un score fleuve (0-13).

C’était pour le compte de la deuxième journée du championnat Eredivisie où l’Ajax Amsterdam premier au classement s’est bien régalé. Sur le terrain de Venlo, le club néerlandais n’a pas eu de retenir, même pas un tout petit peu de considération envers son vis à vis. Ils ont noyé les locaux par un score de (0-13) qui a débuté de la 12e minute à la 87e minutes. Incroyable !

Buteurs :

Ekkelenkamp 12′ et 57′

Traore : 17′, 32′, 54′, 65′ et 87′

Tadić : 44′

Antony : 55′

Blind : 59′

Huntelaar : 74′ (P) et 76′

Martinez : 78′