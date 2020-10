FC Barcelone – Real Madrid : la réponse d’Ansu Fati avec un but en vidéo

Bien lancé par Philippe Coutinho sur la gauche, Jordi Alba déborde et centre fort au premier poteau. Il trouve Ansu Fati qui coupe la trajectoire du ballon et le dépose sur la droite du but de Thibaut Courtois.

Retrouvez ci-après le but inscrit par Ansu Fati dès la 8ème minute de jeu lors de la rencontre entre FC Barcelone et le Real Madrid.