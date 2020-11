FC Barcelone – Real Betis : le but magnifique d’Ousmane Dembélé en vidéo

En difficulté en 1ère période, Antoine Griezmann démarre la 2ème de la meilleure des manières avec un but sur une offrande de Alba et Messi !

Coté gauche, Jordi Alba adresse un premier centre pour son partenaire de crime, Léo Messi, qui embarque Marc Bartra et Claudio Bravo, laisse passer le ballon et n’a plus qu’à regarder Antoine Griezmann le pousser dans le but vide.