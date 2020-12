FC Barcelone : Koeman en colère contre ses joueurs «si je perds je me fâche»

En conférence de presse d’avant-match ce lundi pour le choc contre la Juventus, Ronald Koeman est revenu sur la récente défaite de ses poulains en Liga le week-end dernier. Il s’est interposé à ce résultat qui n’avantage nullement le club.

Visiblement, le FC Barcelone semble avoir perdu la main en Espagne. Plus rien ne marche, avec ses défaites répétées qui ne font que ralentir le club au classement général.

Ce week-end par exemple face à Cadix, c’est des erreurs défensives qui ont fait plonger le club. Et a cette allure, Ronald Koeman ne peut pas rester bouche bée.

Dans cette dynamique, il s’est livré en conférence de presse ce lundi, où il a tancé ses joueurs afin qu’ils puissent se corriger et éviter ces genres de déchets à l’avenir surtout contre la Juventus de Turin demain mardi en ligue des champions.

«C’est être malheureux. Il faut toujours analyser une défaite et il y a une différence entre perdre un match comme celui de samedi et le faire dans un terrain comme celui de l’Atletico Madrid. Il faut voir comment ils nous marquent des buts, notre efficacité. Je suis quelqu’un qui ne fait pas du théâtre, et je ne cache pas quand je suis en colère et hier je l’ai dit à mes joueurs. Vous ne pouvez pas accepter les buts que nous avons concédés dans certains matches», a analysé le Néerlandais.

«Pour tout joueur qui s’entraîne ou joue, c’est une responsabilité d’être ici. Ce que je vous dis, reste à l’intérieur du vestiaire. Il n’y a pas de séances d’entraînement pour améliorer beaucoup de choses, mais nous devons analyser. Nous sommes l’équipe qui en général a créé cinq ou six opportunités clair à chaque match, il faut donc trouver l’équilibre pour marquer plus de buts et moins en encaisser. Nous avons raté trop de points pour des choses que nous ne pouvons pas laisser passer», a-t-il poursuivi avant de se rejeter aussi le tord.

«La responsabilité incombe toujours à l’entraîneur, car c’est lui qui met l’équipe sur le terrain et fait les changements. La responsabilité maximale est entre les mains de l’entraîneur. Pourquoi il y a une différence enLiga et en C1 ? Les équipes de la Liga nous connaissent mieux et nous ferment davantage le jeu, comme Alavés et Cadix, je suis sûr que si j’avais marqué plus tôt, le résultat aurait été différent. La seule chose que j’ai dite c’est sur les horaires des matches, ce qui nuit à nos joueurs. Mais il faut gagner les matches, il n’ya pas d’autre remède».