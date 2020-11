FC Barcelone : 1000 minutes sans but, Lionel Messi inquiète !

Alors que Victor Font, candidat à la présidence du Barça, a exprimé son souhait de voir Pep Guardiola revenir dans le club catalan en tant que coach, l’Espagnol lui a répondu dans la presse, avec clarté.

«Je suis un manager pour Manchester City, donc… Je veux faire de très bons résultats ici cette saison. La période pour revenir à Barcelone en tant que manager, c’est terminé. J’ai eu ma période là-bas qui a été incroyablement bonne, mais maintenant il y a Ronald Koeman là-bas et on doit le respecter s’il vous plaît. Il est l’entraîneur et un ami, un très bon ami, et le futur c’est maintenant à Barcelone, pour les élections, afin de nommer le nouveau président et le nouveau comité de direction. Pour diriger cette équipe et ce club de la meilleure des manières, comme il l’a toujours été. Je me fais vieux. Pour être manager à Barcelone, vous devez avoir une énergie spéciale et un truc spécial que je n’ai déjà plus en moi. C’est pour cela qu’il appartient à d’autres personnes, de jeunes personnes et de bons entraîneurs, de le faire. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, mon temps à Barcelone en tant que manager est révolu.»

Pep Guardiola, 49 ans, a dirigé le FC Barcelone de 2008 à 2012, en remportant deux fois la Ligue des Champions et trois fois la Liga, notamment.