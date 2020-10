Faut-il uriner après une communication purement charnelle?

Après une bonne partie de jouissance, certaines femmes ressentent l’envie d’aller au toilette pendant qu’une autre catégorie pense que cela “casse l’ambiance”.

La question qui se pose : après un rapport sexuel, est-il nécessaire de passer par la case toilettes?

Selon les spécialistes, il est conseillé d’uriner après un rapport sexuel, particulièrement si vous souffrez d’infections urinaires.



Le sujet concerne particulièrement les femmes qui ont, un jour ou l’autre, connu un épisode de cystite. Une inflammation douloureuse de la vessie chez les femmes. Et pour cause, le voisinage très rapproché des voies génitales et urinaires, ainsi que la brièveté de l’urètre féminin prédisposent à ce dysfonctionnement.

En fait, la contamination se fait par l’urètre, des germes vaginaux remontant le court chemin qui les sépare de la vessie.

Cette anatomie de l’appareil génital féminin peut favoriser les cystites, surtout lorsqu’ils sont fréquents ou s’il y a alternance de pénétration anale et vaginale.

Donc, il est préférable d’uriner après chaque rapport. Vous chasserez ainsi les bactéries qui pourraient remonter jusque dans la vessie.