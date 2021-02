Fally Ipupa : le chanteur et M. Pokora en duo mais alors «Juste une fois»

Dadju, en fin séducteur, sait comment réchauffer les cœurs. Et il a lui aussi choisi le jour de la Saint-Valentin pour dévoiler le clip de Va dire à ton ex. Le moins que l’on puisse dire c’est que Dadju a marqué les 12 derniers mois.

Selon RFI Musique, présent sur tous les projets majeurs des artistes afro-urbains, il a collaboré avec Rohff, Abou Tall, Camélia Jordana, Vitaa, Ninho, Soolking, Kendji Girac, Slimane, Kaaris, M. Pokora ou encore Franglish. Son album Poison ou Antidote réédité le 30 octobre dernier sous le nom de Miel Book cartonne tout autant, déjà certifié triple disque de platine et dépassant les 300 000 ventes.

Sur des accents solaires, Dadju se fait plus romantique que jamais dans Va dire à ton ex, essayant de garder pour lui sa bien-aimée. Un titre compas plus sensuel que jamais dans lequel Dadju joue le gendre idéal avec sa future belle-mère interprétée par l’actrice Firmine Richard.