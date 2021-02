Fake news : l’artiste béninois, Gbessi-Zolawadji est bien vivant !

Le chouchou des mélomanes béninois l’artiste Wilfried Hounwanou alias Rabby Slo lance le lundi 1er mars 2021 un nouveau single baptisé «Ton fantôme continue à saigner».

Le single dont l’extrait est disponible sur la page facebook de l’artiste béninois et sur plusieurs supports de téléchargement ainsi que sur les chaînes de télévision spécialisées dans la promotion des musiques africaines dont BB Black Music et Trace TV sera gratuitement disponible par tééchargement sur plusieurs réseaux utilisé par Rabby Slo dont son compte Spotify.

«Ton fantôme continue à saigner» est une chanson d’amour qui raconte les désirs toujours ardents d’un homme envers sa dulcinée dont il est séparé. De même, cette chanson s’inscrit dans la droite ligne du rythme Afrotchink mis en place par l’artiste béninois vivant aux Etats-Unis d’Amérique.

En effet, grâce au label replay4lifemusic, l’artiste aux multiples classiques développe l’Afrotchink, le juste milieu entre le Tchinkounmè béninois et la musique moderne.

«Imaginons un instant un rythme béninois accepté et adopté dans toute l’Afrique et partout dans le monde entier. Quelle avancée et quelle réputation pour notre pays ? Dans la mondialisation culturelle de la nouvelle ère, je ne pourrais jamais faire cela tout seul. J’ai déjà la bénédiction de mes ancêtres et je sais que par l’aide de tous les vrais patriotes ce sera ma mission pour le reste de ma vie sur la terre. Que le tout puissant nous assiste et nous élèveu», a confié Rabby Slo.