Faits surprenants : cette femme épouse son témoin au détriment de son futur mari

A Kanyakumari au sud de l’Inde, une jeune femme, 23 ans appelée Ponradha, a accepté d’épouser le témoin de leur mariage en lieu et place de son futur mari parce que ce dernier ne venait pas à la cérémonie.

En effet, l’époux âgé de 35 ans a décidé de plaquer sa future femme à cause d’une violente dispute qui a eu lieu entre lui et ses propres parents. Ceci aurait remonté sa colère et il a tout plié. Conséquence : Ponradha ne le verra pas !

Alors que tout était déjà prêt. La jeune femme était déjà vêtue en robe de mariée. Les parents, amis et proches attendaient impatiemment l’homme. Mais ce dernier ne viendra. Prise de sang, la belle famille a décidé de jouer à une autre carte afin de conserver la dignité de leur fille.

Et comme il n’a jamais de problème sans solution, le témoin a joué le jeu. Sivakumar, un jeune homme de 30 ans, a décidé de saisir sa chance. Sur les conseils de sa famille, l’invité qui devait jouer les témoins et proche de Ponradha, s’est alors avancé devant l’assistance pour lui demander sa main.

Une demande approuvée par les parents de la jeune femme qui craignaient que la réputation de leur fille ne soit tâchée par toute cette histoire. Touchée par ce geste galant, Ponradha n’a pas hésité à dire «oui !». Jeu clos, le propriétaire a été destitué facilement à la dernière minute, en laissant sa propriété privée à un visiteur. Quand quelqu’un laisse, quelqu’un prend, disait un artiste !