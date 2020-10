Fait insolite qui alimente la toile : Une prostituée et son client surpris en plein ébats sexuels dans la rue

Encore un nouveau fait insolite qui alimente la toile. A. D Guèye Une prostituée sénégalaise de 40 ans et son client I. Thior viennent d’écoper d’un mois d’emprisonnement ferme pour outrage publique à la pudeur.

En effet, la fille de joie a été surprise

en train de faire l’amour avec son client I. Thior dans la rue. arrêtés par la police, ils ont été présenté au procureur de la République qui a enfin scellé leur sort.

Les faits ont eu lieu à Rufisque. Jugés ce vendredi 23 octobre par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour les infractions d’outrage publique à la pudeur et raccolage, les prévenus sont revenus ont déroulé le film de leur arrestation.

« J’ai connu I. Thior par l’intermédiaire d’un vieux. C’est celui-ci qui nous a amenés à l’endroit où, nous ont surpris les policiers. On était couchés sur des cartons. J’ai un carnet sanitaire. Ce sont les limiers qui l’ont confisqué au moment de notre interpellation», a déclaré la veuve, mère de trois enfants.

Des allégations confirmées par son coprévenu : «C’est moi qui l’avait abordée. On était en train de faire l’amour derrière un kiosque PMU», a argué l’ouvrier, marié et père d’un enfant. Pour la représsion, le maître des poursuites a requis deux mois ferme contre les prévenus, non sans dénoncer leur comportement.

«La prostitution n’est pas interdite. Il faut trouver un carnet sanitaire. Il y a assez d’hôtel et d’auberge dans ce pays», peste-telle. Reconnus coupables des faits d’outrage publique à la pudeur, la prostituée et son client ont écopé d’un mois d’emprisonnement ferme.