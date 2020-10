Excès de jalousie : un mari coupe la tête de sa femme Après l’avoir vue parler à un voisin (photos)

Méchanceté ou amour ? On ne saurait le dire, car le vin est déjà tiré ! Selon des informations relayées par 24jours, un mari jaloux aurait retranché la tête de sa femme lorsqu’il l’a surprise en train de parler à leur voisin.

La scène houleuse s’est déroulée en Inde. Le nommé s’appelle Kinnar Yadav et âgé de 40 ans, qui soupçonnait depuis depuis un certains moments sa femme Vimla, 35 ans, de lui avoir été infidèle, selon les rapports.

Hormis ses prétentions, certains habitants de Baberu, situé dans la région de Banda dans l’Uttar Pradesh en Inde, auraient déclaré à Kinnar Yadav que sa femme Vimla avait une liaison avec Ravikant Yadav qui vit dans une maison près du couple.

Ainsi, et notamment à cause de la jalousie qui le ronge, ce vendredi matin 9 octobre, Kinnar s’est promené et est rentré chez lui pour trouver Vimla discutant avec Rakivant.

Alors que Rakivant, la victime cherchait à acheter un buffle et Vimla lui avait donné des pourboires quand son mari est venu les voir discuter, à en croire les propos de la police.

Irrité, Kinnar a attrapé une hache et a attaqué le Rakivant, le blessant avant de s’enfuir.

Il a ensuite tourné son attention vers sa femme, la tuant et lui coupant la tête de son corps. Les deux fils du couple, Bhagat et Prahlad, n’étaient pas à la maison à l’époque. Les agents disent que Kinnar a pris la tête et a marché près de 3 km jusqu’au poste de police le plus proche pour se rendre.

«Kinnar est arrivé au poste de police vers 8h30 avec la tête coupée.» Il a également attaqué le voisin, Ravikant Yadav, qui est sous traitement dans un hôpital. Son état est stable.

Il serait resté à l’intérieur du poste en tenant la tête pendant plus de 15 minutes avant que des officiers de police supérieurs ne soient alertés de sa présence alarmante. Le surintendant adjoint de la police de Banda, Mahendra P Chauhan, a déclaré aux médias locaux: «L’incident s’est produit dans la ville de Baberu.»

Il a ajouté: «Kinnar nous a dit qu’il voulait tuer Ravikant mais a fini par tuer sa femme dans un excès de rage.» Le suspect a été arrêté et une affaire a été enregistrée au poste de police de Baberu. Jalousie à outrance cardiaque, véritable cauchemar qui est malheureusement une réalité !