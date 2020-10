Europa League : résultat des matchs de ce jour !

Après la rencontre, l’entraîneur catalan s’est exprimé en conférence de presse et sur la performance de Antoine Griezmann au cours de la rencontre. Pour Ronald Koeman, ne pas avoir marqué de buts est seulement de la malchance pour le Français.

Titularisé au cours de la rencontre face à la Juventus de Turin en C1, Antoine Griezmann n’a pas pu épaté les amoureux du football.

Alors que en ce moment, Ansu Fati et Pedri tous des pépites de 17 ans faisaient des merveilles pour emporter Ronald Koeman. Alors qu’est-ce qui n’a pas marché pour Griezmann ?

Au cours de la conférence de presse après-match, le tacticien Batave a discuté un peu sur le sujet. Selon Koeman : «Le cas d’Antoine (Griezmann) est de la malchance.»

«Le premier coup de pied au poteau ne peut pas être mieux réalisé, tout comme le second. Il doit continuer à travailler. On a fait de bonnes choses en se créant des opportunités, on ne peut pas se plaindre» a ainsi conclu le technicien néerlandais.