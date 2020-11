Eunice Zunon fait de nouvelle révélations sur ses sentiments pour feu DJ Arafat

«Nous on veut la paix»: une quinzaine de musiciens ivoiriens, dont des stars comme Molare, Ariel Sheney et Bebi Philip ont lancé mercredi 18 novembre un titre pour appeler à la fin des troubles électoraux en Côte d’Ivoire.

«Tu es du Sud, je suis du Nord, ça ne change rien, tu es mon frère. Il est de l’Ouest, tu es du Centre, ça ne change rien, on est Ivoiriens», chantent les artistes réunis par DJ Lewis, initiateur du projet. Leur but est d’apaiser les tensions qui ont fait au moins 85 morts et près de 500 blessés depuis août, notamment dans des affrontements intercommunautaires liés à l’élection présidentielle du 31 octobre.

«J’ai voulu faire une chanson pour dire non à ce qu’on voyait venir: la guerre civile, intercommunautaire, interreligieuse», a expliqué lors d’une conférence de presse à Abidjan DJ Lewis, musicien de «coupé-décalé», le style le plus en vogue en Côte d’Ivoire.

«On a déjà vécu ça en 2010», lors de la crise post-électorale qui avait fait 3.000 morts, rappelle-t-il. «Nous on veut la paix en Côte d’Ivoire, on ne veut plus la guerre dans notre pays», reprennent en chœur Abou Nidal, Affou Keita – seule femme du groupe -, Didier Bilé, Jim Kamson et les autres.

Pour donner un retentissement maximum au message, les musiciens viennent de toutes les régions du pays, sont de plusieurs religions et chantent en plusieurs langues locales (outre le français). Ils représentent aussi tous les grands styles musicaux : coupé-décalé, zouglou, reggae, rap et variétés.

«En Côte d’Ivoire, les artistes sont plus respectés que les hommes politiques, la population nous écoute», a assuré la star du coupé-décalé Molare. Après le lancement du clip, le groupe doit donner des concerts dans tout le pays, particulièrement dans les zones touchées par les troubles dans le Centre. Le calendrier n’est pas encore arrêté, mais la tournée se fera «le plus rapidement possible», selon DJ Lewis.

Les troubles se sont apaisés depuis une semaine avec le début d’un dialogue entre le pouvoir et l’opposition, mais la crise politique n’est pas réglée. «Les hommes politiques doivent désarmer leurs cœurs pour que la Côte d’Ivoire demeure dans la paix et la cohésion sociale», a plaidé le chanteur Abou Nidal.

Le groupe star Magic System accompagné de nombreux artistes avait déjà donné une série de concerts dans le cadre d’une «caravane de la paix» en Côte d’Ivoire avant l’élection présidentielle.

Avec AFP