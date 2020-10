Eunice Zunon en larmes : les raisons

La star Eunice Zunon pleure à chaudes larmes. Elles est inconsolable pour une raison qui retient l’attention de plus d’un.





Elle n’en peut plus. Eunice Zunon s’est laissée aller afin de s’éviter un accident vasculaire cérébral. Sa cause principale demeure le déclin tragique et permanent de la culture africaine. Les informations venant de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ne sont pas bonnes pour les artistes qui promeuvent la culture.









En effet, deux figures emblématiques du cinéma de la Côte d’Ivoire et de la Haute Volta ont cassé la pipe. Il s’agit de Simon Pierre Nikiema alias Briga de la célèbre série burkinabè «le commissariat du Tampy» et Aldina Sasso. En plus de ces deux décès, le célèbre comédien ivoirien «Papitou» a lui également perdu son fils dans des conditions inimaginables. La douleur est vive.







Face à ce tableau sombre, des voix dont celle de Eunice Zunon, la célèbre web humoriste ivoirienne s’élèvent pour exprimer leur désarroi. Cette dernière semble être sérieusement touchée par ces événements d’où ce post ci-dessous qu’elle a lâché sur sa page officielle Facebook



«Le cinéma ivoirien et Burkinabé en deuil… Le doyen qui a joué dans le commissariat de Tampy, le fils de papitou (animateur radio ,comédien humoriste ). La jeune dame actrice dans la série ma famille qui jouait le rôle de la revenante. Que le SEIGNEUR donne la force à leurs familles respcticves et du cinéma de surmonter cette épreuve. Mais surtout que l’âme de chacun d’entre eux ,repose en paix je_comprends_pas.» Paix à leurs âmes.

