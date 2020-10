Eudoxie Yao : un corps encore à découvrir pour Grand P

Remontée par les intoxications qui circulaient par rapport à une sextape qui aurait fuité Roxy Rover a lâché la vérité sur les réseaux sociaux.



«C’est vrai que j’aime me mettre en sexy par moment mais j’ai des limites. Je ne peux jamais faire ce genre de choses. Ce n’est ni moi, ni Grand P dans cette vidéo. Grand P, je l’aime, on doit se marier en décembre mais lui et moi n’avons jamais eu de rapports sexuels. Même si on couchait ensemble, je n’allais pas filmer nos ébats. Ma moralité ne me permet pas. Il paraît que la vidéo se trouve sur un site pornographique. Ils ont caché les visages et ils disent que c’est moi et Grand P», avait expliqué Eudoxie Yao.

Oui, « …mais lui et moi n’avons jamais eu de rapports sexuels. » Autrement, elle réserve le meilleur de son corps pour son amour, après le grand jour des noces. Cette merveilleuse lune de miel où Grand P, enfin découvrira l’être qu’il a choisi pour partager sa vie, pour le meilleur surtout.



C’est digne, de ce que vivent les couples qui ont la crainte de Dieu et bâtissent leur union sur le respect et l’engagement communs. Ils suivent les étapes de dot, de mariage civil pour aboutir au mariage religieux pour se découvrir dans une communication charnelle.

Bonne chance au couple!