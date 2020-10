Eudoxie Yao : sa singlante réplique à Serges Kama sur l’affaire Mike le bosso

La célébration du primud de cette année 2020 fait couler beaucoup d’encre. Après la remise des trophées aux heureux gagnants, de nombreux artistes et web-humoristes ivoiriens se plaignent du fait qu’il y a eu des margouilles dans les attributions de récompense.

En effet, l’artiste-rappeur ivoirien Ramba Junior s’est plaint auprès du Molare inter, il refuse le fait que le prix de la catégorie rap/afro-ivoir a été décerné à Abomé l’éléphant. Ramba junior a donc fait une vidéo sur sa page facebook pour décrier cela. Aujourd’hui c’est au tour du père Daloa de manifester son raz-le-bol. L’homme en question est connu pour une vidéo hillarante faite lors de la période de confinement.

Selon Opera News CI, le père Daloa inter était assis devant un plat consistant de nourriture et il a dit ceci : «nous on a pas l’argent pour construire mais on a l’argent pour manger, C’est ce qui est dans ton ventre là qui est pour toi. Amonan c’est cuuu…»

Cette phrase l’a rendu très célèbre en Côte d’Ivoire et il a même été invité sur le plateau de l’émission Peopl’EMIK, en compagnie des web-humoristes tonton Kouakou et Dougoutigui. Le père Daloa inter vient juste de faire une vidéo publiée sur la page Life magazine et il dit ceci:

«le Molare, moi je ne suis las content de toi. Mon buzz a fait plus d’un an et tu ne me donnes pas mon prix. Même en France, en Italie, en Suisse on connait la phrase amonan c’est cuuu . Tu donnes le prix à DJ Mix et tu me laisses. Je réclame mon prix».

C’est visiblement sur un ton de colère que l’homme en question a montré tout son mécontentement face à cette enième édition du Primud pourtant le molare inter a très pertinemment signifié qu’il n’est ni de loin et ni de près impliqué dans le vote sur internet ou dans la décision du jury. Il n’est que le président-concepteur de ce festival.