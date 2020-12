Eudoxie Yao : « J’aime mes détracteurs car ce sont eux mes plus grands fans »

Critiquée à longueur de journée par certains internautes, la star ivoirienne des réseaux sociaux Eudoxie Yao a réagi, ce dimanche 6 décembre 2020.

Dans un post sur sa page facebook, Eudoxie Yao a témoigné son amour à ses détracteurs. Selon la go ‘’bobaraba’’, ceux-ci font partie de ses plus grands fans. « J’aime mes détracteurs, car ce sont eux mes plus grands fans », a-t-elle fait savoir. Et d’ajouter: « Allô, soyez salués depuis votre position. Je vous aime piannn ».

Il faut rappeler que depuis quelques années, Eudoxie Yao s’est fait remarquer sur la toile non seulement par sa forme très imposante mais aussi pour sa relation avec l’artiste guinéen Grand P. Ce dernier est de retour en Côte d’Ivoire, dimanche, auprès de sa ‘’chérie’’, après quelques tournées dans la sous-région.