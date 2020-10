Eudoxie Yao et Grand P : un buzz amusant qui risque de prendre des tournures très désagréable

La prétendue histoire d’amour entre l’ivoirienne star du Web Eudoxie Yao et l’artiste chanteur Guinéen Grand P était une sorte de «Buzz amusant» pour l’audience des deux acteurs de circonstances. Un buzz qui a pris et de la Côte d’Ivoire à la Guinée Conakry en passant par toutes les autres capitales du continent et même bien au delà dans la presse occidentale, ce couple atypique ne passe pas inaperçu. Mais la vérité, Grand P pourrait en souffrir.

En effet, la supposée relation entre les deux stars a attiré l’attention des un et des autres en raison de la corpulence de la bimbo ivoirienne très loin au dessus de la moyenne des femmes qu’on a pour habitude de voir. Grand P qui est plus Petit que Grand et qui n’a rien de Grand que son pseudonyme.

D’après certaines informations, le couple n’est que virtuelle et l’histoire a été suggérée par le staff des deux célébrités pour donner un peu plus de notoriété à la personne de Grand P. Malheureusement, ce buzz n’arrive plus à prendre fin.

En effet, Eudoxie Yao et Grand P n’arrivent plus à sortir de leur «film» en croyant peut-être que les internautes sont suffisamment idiots pour penser que toutes cette comédie est la réalité. En tout cas, certains ont compris que ce n’est qu’un long métrage qui dure même déjà de trop.

Oui ils espèrent surfer encore longtemps sur ce buzz et cela est légitime pour des acteurs des réseaux sociaux. Mais là où cela devient lassant et même énervant, c’est de les voir prendre un peu trop ce rôle au sérieux. C’est le cas surtout pour Eudoxie Yao qui tente de profiter au maximum de cette situation.

Grand P quant à lui, aussi naïf qu’il soit, ne se doute encore de rien et s’accroche un peu plus qu’il le faut. Si le film dure un peu plus, ce dernier finira par croire en cette comédie médiatique en pensant que Eudoxie Yao l’aime vraiment et surtout qu’elle est sa femme. Chose qui n’arrivera sans doute jamais ! Quelle sera la réaction de notre Grand P au moment de sa déshulision ?