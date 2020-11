Eudoxie Yao et Grand P : les dernières nouvelles sur le couple présidentiel

Au cœur du débat depuis quelques jours, la chanteuse Couper décaler, Janine Kleen, vient de se prononcer sur sa relation avec Dj Léo. «Dj Léo connaissait mon homme, mais souvent, il avait des regards qui ne blaguent pas».

Invitée, mardi dernier à l’émission Peopl’Emik, Janine Kleen est revenue sur son histoire avec Dj Leo. En effet très proche de DJ Léo, des rumeurs avaient pendant longtemps donné un sens particulier à leur rapprochement qui selon plusieurs artistes sortait du cadre de la simple collaboration musicale.

Alors comme on pouvait s’y attendre, sur le plateau de l’émission Peopl’Émik diffusée sur la RTI 3 la belle chanteuse n’a pas échappé à des questions allant dans ce sens. Cependant, avec le sourire aux lèvres, la belle Janine Kleen y est allée d’une révélation pour éclairer le public ivoirien.

«Je le (Dj Leo) connais depuis que j’étais danseuse et il m’encourageait toujours. Il m’a dit que je suis belle; j’ai quelque chose que les autres n’ont pas et que je devais me lancer dans la chanson. Il m’a dit d’apprendre à chanter et de l’appeler quand je serai prête. Après, je l’ai appelé.

On a sorti une première chanson qui n’a pas trop marché et il m’a donné une deuxième chance. On a sorti «Alloko piment» qui a rencontré un véritable succès. Il ne m’a pas fait de propositions même si je suis une belle femme. Il connaissait mon homme mais souvent, il avait des regards qui ne blaguent pas. Mais il ne m’a jamais rien dit à ce sujet», a-t-elle raconté.

Il est clair que même en ne confirmant pas une relation extra musicale avec Leo, Janine Kleen révèle quand même que Léo semblait quelque part intéressé, même s’il n’en a jamais parlé. Rappelons que DJ Léo est connu pour son impact sur le showbiz ivoirien et surtout sur le couper décaler, DJ Léo.

Il représente un cadeau du ciel et est très apprécié du grand public en Côte d’Ivoire et surtout des faiseurs de couper décaler. Quand à la jeune et belle chanteuse ivoirienne Janine Kleen, elle fait partie des valeurs sûres du Couper décaler féminin. Elle a été révélée en 2015 grâce à un titre à succès intitulé «Alloko piment» réalisé en featuring avec Dj Léo.